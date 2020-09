DEBAT: Konservative manipulerer- Ikke en sjæl i regionsrådet har talt om at nedlægge Gentofte Hospital

Ikke en sjæl i regionsrådet har talt om at nedlægge Gentofte Hospital, der er en del af Herlev-Gentofte Hospital, hvor eksempelvis brystkirurgi som speciale i regionen er samlet på Gentofte. En ting er, at Konservative har brug for at tale en unødig angst op, men det er utroværdigt at manipulere med sandheden, som at regionsrådsformanden ikke ville ændre ved at lukke akutklinikken. Alle på nær Radikale stemte for at bevare den. Det er også utroværdigt at garantere borgerne, at alt altid forbliver, som det er, uanset hvad udviklingen, teknologi og andet giver af muligheder.