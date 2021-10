Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Kommunen er til for borgerne - også når det gælder børn og unge Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Kommunen er til for borgerne - også når det gælder børn og unge

Villabyerne - 23. oktober 2021 kl. 11:58 Af Kirsten Elvstrøm (V), kandidat til kommunalvalget, Ellebækvej 47, st. th., Gentofte Kontakt redaktionen

I Gentofte regner de fleste borgere med, at kommunens service er helt i top, og kun de borgere, som selv får brug for hjælp, bliver klar over, at dette ikke er tilfældet.

En velfungerende kommune er en åben kommune, som udveksler erfaringer med andre kommuner for på den måde at give borgerne den bedste betjening - også når en familie rammes af sygdom og har brug for hjælp - her må kommunen sætte aktivt ind med et nødberedskab og et kriseteam i stedet for en automatisk telefonsvarer.

Det er billigst for kommunen at hjælpe så tidligt som muligt, ligesom det er bedst for borgeren med en tidlig indsats.

Det er en rigtig dårlig idé ikke at gøre noget, da dette kan medføre, at unge havner i isolation og selvmedicinering. Der er brug for bofællesskaber for alle unge herunder også de psykisk sårbare.

En moderne kommune kan imødekomme disse udfordringer med en professionel, kvalificeret og empatisk tilgang.

Borgerne vælger den 16. november en kommunalbestyrelse, som på borgernes vegne er arbejdsgiver for alle de ansatte på rådhuset, og som vil få mulighed for at vælge intelligente løsninger.

Venstre ønsker at bygge et blandet byggeri med plads til både unge og ældre, så disse får mulighed for at blive boende i Gentofte Kommune.

Jeg vil - vil du også?