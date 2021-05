Helene Brochmann (SF) mener, at der bliver givet tilladelse til nye huse, der stikker af på alle parametre Foto: Helene Brochmann

DEBAT: Kommunen burde tage sine lokalplaner alvorligt

DEBAT: Kommunen burde tage sine lokalplaner alvorligt

Villabyerne - 01. maj 2021 kl. 14:55 Af Helene Brochmann (SF) Mosegårdsvej 96, Gentofte

Når et gammelt hus bliver revet ned, og kommunen skal give byggetilladelse til et nyt, skal det nye hus holde sig inden for rammerne af lokalplanen. I lokalplanerne for vores villaområder er der en sætning, der går igen: "Ny bebyggelse skal tilpasses den eksisterende, omkringliggende bebyggelse og udformes således, at der efter kommunalbestyrelsens skøn opnås en god helhedsvirkning."

En almindelig villavej i Gentofte er karakteriseret ved en husrække, hvor alle husene har deres eget særpræg og byggestil, men med en masse fællestræk. De fylder nogenlunde lige meget på grundene og har en regulær forhave. Farverne er lyse eller jordfarvede nuancer. Tagene er nogenlunde lige høje og i samme 'facon'. Husene har kælder eller fundament, så stueetagen ligger nogle trappetrin over terræn.

I modstrid med lokalplanerne bliver der givet byggetilladelse til nye huse, der er milevidt fra at bidrage til "helhedsvirkningen", men stikker helt af på alle parametre på én gang. Som de eneste i nabolaget har de f.eks. helt flade tage og har grå og sort som de dominerende farver. Ofte er de rykket næsten helt frem til vejen, igen på bekostning af fællespræget i vejbilledet, og dermed springer deres manglende fundamenter endnu mere i øjnene. Mange er kun i ét plan, selvom de er omgivet af gamle toetagers villaer. Dermed fylder de meget mere på grunden, end hvis de beboede kvadratmeter var stablet i to etager. Det giver mindre plads til buske og træer, og det går også ud over naboens udsigt over hækken.

Der er heldigvis også mange eksempler på, at om- og nybygning kan lade sig gøre på en både nytænkende og harmonisk måde, og det skal der være plads til. Vi havde ikke fået de mange arkitektoniske perler i kommunen, hvis det hele bare skulle være som i gamle dage! Men kommunen burde tage sine egne lokalplaner alvorligt og sikre, at nybyggeri ikke kommer til at ligne huller i en tandrække.