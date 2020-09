DEBAT: Kørsel på Lindegårdsvej

Apropos artiklen i Villabyerne 16. september "Er kørsel på Ordrupvej blevet hensynsløs?", kan jeg uden lige at statuere et eksempel fortælle, at bilkørslen på Lindegårdsvej er under al kritik. Der bliver kørt alt for stærkt, og vejen er jo også den eneste store gennemkørselsvej mellem Ordrupvej til Jægersborg Allé.