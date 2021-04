DEBAT: Kirkegård til kæledyr

Er der brug for en kirkegård til dyr i Gentofte Kommune?

Der er måske nogle, der vil stemme på Charlotte Dahl, DF, fordi hun går ind for kirkegårde til vores kæledyr, og mange i vores kommune har jo hunde og kanariefugle, og hvad ved jeg. Selv har jeg også hund.

Mit forslag er, at man får kæledyret kremeret og stiller urnen på bogreolen eller i et skab, så man kan tage Fido eller Perle frem og mindes. Min Olivers urne stod i mange år på skranken i mit hjem. Nu har jeg gravet ham ned på grunden ved mit sommerhus. Måske man kender nogen, der vil give en lille plads i deres have til en sådan lille urne.