En udvidelse af Kildeskovshallen er fortsat den bedste løsning, mener Konservative og Socialdemokratiet.

DEBAT: Kildeskovshallen er den bedste placering

Villabyerne - 08. september 2021 kl. 12:10 Af Anne Hjorth (S), formand for Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget og Jesper Marcus (K), næstformand for Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget Kontakt redaktionen

En gruppe borgere og politiske kolleger har på de sociale medier sået tvivl om kommunalbestyrelsens beslutning om at udvide Kildeskovshallen med et ekstra svømmebassin og et ekstra varmtvandsbassin. Det er ærgerligt - for der er rigtig gode argumenter for den nye svømmehals placering.

Kildeskovshallen er centralt placeret i kommunen, og i en geografisk lille kommune som vores på ca. 5 x 5 km er afstanden overkommelig for alle borgere.

Udvidelsen af Kildeskovshallen blev vedtaget i budgettet/Gentofte Plan 2021 af Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre, Venstre og Socialistisk Folkeparti.

Ved at placere de to nye bassiner sammen med de eksisterende fem bassiner i Kildeskovshallen får vi stor synergi i udnyttelsen af den samlede svømmefacilitet. Det styrker klublivet, at svømmebassinerne er samlet, så vores idrætsudøvere kan mødes på tværs.

Og i Kildeskovshallen er der desuden gode muligheder for socialt samvær efter træning - både for klubmedlemmerne og for os andre, der bruger cafeen, når vi henter og bringer børn, eller selv har brugt bassinerne.

Driftsmæssigt er det også en klar fordel at placere de to nye bassiner i Kildeskovshallen, hvor der vil være væsentlige driftsbesparelser sammenlignet med en placering adskilt fra de eksisterende svømmebassiner i Kildeskovshallen. Det viser en analyse af vandkapaciteten, som Gentofte Kommune og rådgivningsfirmaet Niras udarbejdede i 2018. Endelig er det et absolut 'must' for os, at vi værner om både kulturarven og det grønne i Gentofte. Og det gør vi med det planlagte byggeri.

Gentofte Kommune har haft indgående dialog med Slots- og Kulturstyrelsen for at sikre, at vi med byggeriet bevarer æstetikken og skovpræget i området. Derfor er de bærende værdier i byggeriet bl.a., at det skal respektere områdets skovpræg. Og ved at være delvist nedgravet underlægger det nye bassin sig de eksisterende bygningers smukke æstetik.

Vi er således ikke i tvivl - de nye svømmebassiner placeres bedst ved Kildeskovshallen.

