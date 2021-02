Unge lider store afsavn under coronakrisen. Modelfoto: Adobe Stock Foto: Tatyana Gladskih - stock.adobe.c

DEBAT: Kære unge - Jeg synes, at det er synd for jer

Villabyerne - 16. februar 2021 kl. 13:00 Af Flemming J. Jørgensen, Vilvordevej 7, Charlottenlund Kontakt redaktionen

Kære unge, jeg synes, at det er synd for jer. Men, I er ikke den første generation, der oplever afsavn.

Vi er en gruppe, der nu er bedsteforældre, som gik i skole under besættelsen 1940-45, der også måtte lide afsavn, og her tænker jeg på manglen på stort set alle varer, hvor basale fødevarer var rationerede og ingen mulighed for at købe skotøj og beklædning i kendte kvaliteter, men kun som erstatningsvarer. Endvidere var der udgangsforbud indført af besættelsesmagten. Altså ingen teater, biograf, bar og restaurantbesøg om aftenen, og dette stod på i de fem år besættelsen varede.

Skolegang var også et problem for flere af os, som kan sammenlignes med dagens situation.

Jeg begyndte i 1. klasse i august 1944 og oplevede i januar 1945, at vores skole, som lå i Københavns centrum, blev beslaglagt til tyske flygtninge. De kom fra Østeuropa på flugt foran de fremtrængende russiske hære. I den første uge opholdt vi os hjemme, men derefter fik vi mulighed for at få undervisning om eftermiddagen på en anden skole, som arrangerede det således, at de underviste deres egne elever om formiddagen og gav mulighed for os i eftermiddagstimerne. Desværre varede det kun kort tid, da RAF, Royal Air Force 21. marts bombede Shellhuset, som var Gestapo's hovedkvarter i København og lå blot et par hundrede meter fra skolen. Vi blev sendt i kælderen, mens tyske soldater og frihedskæmpere lå i ildkamp ude på gaden. Sidst på eftermiddagen var der faldet så meget ro over kampene, at vi kunne forlade skolen. Mange af klasseværelserne var blevet ødelagt af vildfarende projektiler og stort set alle vinduer knust. Efter nogle dage fik vi derfor tilbud om undervisning hjemme privat hos vores klasselærer, hvilket fortsatte frem til sommerferien.

Den gang havde man ikke muligheder for at undervise virtuelt via computer og Internet, da disse opfindelser først kom meget senere, så indlæring kunne kun ske ved direkte fremmøde.

Prøv at forestille jer, at vi i hele min skoletid også fik undervisning om lørdagen, så weekenden først startede kl. 14.

Med et glimt i øjet kan man måske sige, at det er derfor, at Bedstefar er så "klog".