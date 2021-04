DEBAT: Julen varer lige til påske

Påsken er som julen for forretningslivet meget vigtig for indtjeningen, så nu kan de tvangslukkede brancher siden før jul se ind i et stort rungende nul i kassen igen, og kunderne kan gå og se på lukkede forretninger, også her i Gentofte, hvor vi bor.

Under Mettes Frederiksens diktatur er det tilladt at myldre ind i supermarkederne, for der bliver vi åbenbart ikke smittede. Det må i den grad være svært for de stadig nedlukkede forretninger at forstå vanviddet. Hvor længe har denne magtfulde kvinde tænkt, at vi skal være buret inde? Til hver eneste dansker er vaccineret, eller til hver eneste dansker er erklæret immun for at dø?

Så har det her vanvid lange udsigter. Eksperterne regner på smitten, hvis man åbner det ene eller det andet, mens vi bliver overdynget med seneste smittetal, patienter på intensiv, døde og begravede, og lande med skrappe restriktioner og nye mutationer.