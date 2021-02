Kim Valentin svarer på en anklage om, at hans tidligere debatindlæg skulle være faktuelt forkert. Foto: Steen Brogaard Foto: Steen Brogaard

DEBAT: Jo, regeringen straffer fri- og privatskolerne

Villabyerne - 07. februar 2021 kl. 14:03 Af Kim Valentin, medlem af Folketinget (V) Kontakt redaktionen

13. januar havde jeg et debatindlæg i Villabyerne, hvori jeg skrev, at regeringen straffer fri- og privatskolerne.

I den forbindelse kunne jeg 27. januar læse, at Carsten Petersen anklager mit debat­indlæg for at være faktuelt forkert.

Det kan jeg ikke lade stå uimodsagt, for det er naturligvis ikke rigtigt - med den enkelte undtagelse, at jeg i min iver havde glemt, at Copenhagen International School var flyttet til Nordhavnen og dermed ud af Gentofte Kommune.

I mit debatindlæg af 13. januar henviser jeg til aftalen om et generelt løft af folkeskolen, hvor regeringen og dens støttepartier har afsat over to mia. kr. til at ansætte flere lærere i folkeskolen fra 2020-2023.

Løftet inkluderer ikke landets fri- og privatskoler.

Regeringen har nemlig valgt at tilsidesætte den normale praksis på området, hvor tilskuddet til frie og private skoler kobles til de statslige udgifter til driftstilskud til folkeskolerne.

Derved sænker regeringen koblingsprocenten ad bagvejen fra de nuværende 76 procent til 74,5 procent i 2026.

Børne- og Undervisningsministeriet har lavet en tabel, der viser det mertilskud, som privat- og friskolerne går glip af 2023-2026 som følge af regeringens aftale.

Opgørelsen omfatter årene 2023-2026, fordi fri- og privatskolernes driftstilskud beregnes som en andel af folkeskoleudgiften tre år før finansåret.

Som Carsten Petersen rigtig nok skriver, har vi mange fri-og privatskoler i Gentofte.

Vi har helt præcis seks, som samlet har knap 3.500 elever ifølge Børne- og Undervisningsministeriet.

Dertil skal så lægges Copenhagen International School, der altså nu ligger på den anden side af kommunegrænsen.

Ved at lægge tallene fra Børne- og Undervisningsministeriets tabel sammen kan man se, at Gentoftes 3.500 fri- og privatskoleelever samlet vil gå glip af over otte millioner kroner fordelt over den fireårige periode.

Og derfor straffer regeringen landets fri- og privatskoler.

