Foto: GAB photography

DEBAT: Jeppe Bruus' Arne-argumenter er tyndslidte

Villabyerne - 13. oktober 2020 kl. 08:29 Af Colette Brix, formand for DESA - Dansk Erhvervssammenslutning Kontakt redaktionen

Socialdemokraten Jeppe Bruus kalder i Villabyerne den 30. september mit syn på uretfærdighed forskruet, fordi jeg ikke bakker op om Arne-pensionen.

Nu skal jeg fortælle hr. Jeppe Bruus, hvad der er forskruet, for det er hans egen og socialdemokraternes demagogiske Arne-argumenter, som snart er temmelig tyndslidte.

For det første er det ikke sandt, at socialdemokraterne beskytter Arne, de er fuldkommen ligeglade med Arne, og de har selv stået bag hvert eneste forslag de seneste 25 år, der har hævet pensionsalderen.

Først smadrede Lykketoft efterlønnen, dernæst stod den ene socialdemokrat efter den anden stolt bag, hver gang man skulle arbejde et år mere for at få pension, også da Mette Frederiksen var beskæftigelsesminister.

For det andet er det manipulerende magtarrogance at sige, at den højere skat bare kan betales af bankerne. Hvem ejer bankerne, hr. Bruus? Det gør danskerne gennem deres aktier og gennem deres pensionsopsparing, der har købt bankaktier.

Og hvem betaler, når skatter forhøjes? Det er de almindelige skatteydere og de små virksomheder, og det er stygt, at man kan lyve om dette uden at skulle stå til ansvar.

Men socialdemokrater kan jo bare gå i Det Kongelige Teater og fjerne corona-afspærringen, som de har påtvunget alle andre almindelige mennesker, så de mister deres job, så de lukker deres butik, og så de er ved at kaste op i deres masker.

Og Bruus mener, det er helt i orden, at den håndplukkede departementschef i det socialdemokratiske Statsministerium får særbehandling af politiet, for socialdemokrater er hævet over loven og over sandheden.

Gå din vej, Jeppe Bruus, og tag dine corona-restriktioner med dig.

