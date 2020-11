Kenneth Kristensen Berth Foto: Steen Brogaard

DEBAT: Jeg kan kun begræde, at der skulle gå så lang tid

Villabyerne - 11. november 2020

Af Kenneth Kristensen Berth (DF), folketingskandidat

Den 2. maj 2011 fremsatte Dansk Folkeparti i Folketinget første gang forslag om et forbud mod stalking. Dengang kunne der ikke samles et flertal i Folketinget for et forbud.

At der skulle gå næsten ti år fra Dansk Folkeparti første gang fremsatte forslaget til et flertal i Folketinget enedes om, at det var en god idé at forbyde stalking, har kostet Eydis Dali, der fortæller sin historie i Villabyerne den 4. november, og mange andre kvinder søvnløse nætter og store psykiske problemer.

Jeg kan kun begræde, at der skulle gå så lang tid. For Dansk Folkeparti er det vigtigt, at når nu regeringen endelig fremsætter lovforslaget om stalkingforbuddet, så bliver strafferammen også så tilpas høj, at det vil afskrække forstyrrede mennesker fra at forfølge andre.

Ligeledes skal stalkeren kunne straffes uden forudgående tilhold, og stalkerne skal registreres hos politiet, så myndighederne hurtigt kan identificere, om der er tale om en kendt stalker, når de konfronteres med nye sager.

Psykisk syge stalkere, som der desværre også findes en del af, skal i øvrigt også langt hurtigere kunne indlægges til tvangsbehandling. Det er enormt intimiderende, dybt forstyrrende og potentielt farligt for en selv og ens familie at blive forfulgt.

Derfor er det positivt at Folketinget - desværre med ti års forsinkelse - nu endelig er parat til at skride ind over for stalking.