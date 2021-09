Det ærgrer Jesper Kamp Nielsen (K), at man i forrige weekend i Berlingske kunne læse en artikel med en ifølge ham misvisende overskrift. Modelfoto

Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Jeg håber, at regeringen lytter til kritikken Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Jeg håber, at regeringen lytter til kritikken

Villabyerne - 03. september 2021 kl. 15:52 Af Jesper Kamp Nielsen (K), medlem af kommunalbestyrelsen Kontakt redaktionen

Som medlem af Teknik- og Miljøudvalget og næstformand for opgaveudvalget om 'Fremtidens transport' ligger den grønne omstilling mig meget på sinde.

Derfor ærgrede det mig, at man i forrige weekend i Berlingske kunne læse en artikel, med den mildt sagt misvisende overskrift 'Debat om elbiler vendt på hovedet: Højborgerlige Gentofte kritiserer rød regering for at satse på private virksomheder'.

Det er nemlig på ingen måde rigtigt, at vi i Gentofte ikke vil satse på private leverandører! Problemet er, at regeringen i et lovforslag om "rammer for etablering og drift af offentligt tilgængelige ladestandere" vil begrænse kommunens mulighed for at stille vejstykker til rådighed, hvilket Kommunernes Landsforening i et høringssvar har påpeget det problematiske i og noget som Villabyerne omtalte på forsiden i uge 34!

Det er derfor også glædeligt, at Venstre i Gentofte støtter op om kritikken af lovforslaget og endda tør fremkomme med et mål om 1.500 "offentlige" ladestandere i 2030, men det er useriøst at rette skytset mod forligsgruppen, når vi er underlagt Folketinget, som vi altså pt. afventer ny lovgivning fra!

Ovenfor omtalte lovforslag har været i offentlig høring frem til den 16. august i år og forventes fremsat i den første uge af det nye folketingsår, og det forventes, at den træder i kraft 1. januar 2022.

Og når vi kender de nye rammer for etablering og drift af offentligt tilgængelige ladestandere, er det da klart, at vi konservative også er klar til at se på, hvordan vi får flere ladestandere i Gentofte.

For det skal være nemt for borgerne at "hoppe med på den grønne bølge", og det skal også være nemt for kommunerne at støtte borgerne i dette, så jeg håber, at regeringen lytter til kritikken!