DEBAT: Jeg glæder mig til at banke på din dør

Siden 2014, hvor Scleroseforeningen fik mulighed for at sende indsamlere på gaden en gang om året for at samle ind, har jeg været rundt med raslebøssen. Og jeg glæder mig til igen søndag formiddag at ringe på døren i det område i Gentofte, jeg har fået tildelt for at bede om et beløb til indsamlingen.