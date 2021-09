En læser spørger, om det virkelig er nødvendigt at lægge en hel bydel ned kørselsmæssigt, fordi der skal afholdes Ironman. Arkivfoto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Ironman - et stort cirkus i Gentofte Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Ironman - et stort cirkus i Gentofte

Villabyerne - 03. september 2021 kl. 06:59 Af Paul Kjær, Strandvejen 214, Charlottenlund Kontakt redaktionen

Jeg hører til en af de mange, der brugte timer i søndags (forrige søndag, red.) på at finde vej ind mod København.

Ved Meny på Jægersborg Allé stod en fortvivlet dame, der ventede på en bus, der ikke kom, og hun spurgte pænt, om jeg kunne hjælpe hende til Sankt Lukas Stiftelsen. Det ville jeg gerne og kørte ad Bernstorffsvej, men ved Høeghsmindevej var der cykelløb - og der kunne kun drejes til højre, så det gjorde vi, og så startede det store cirkus med at finde tilbage til Strandvejen, som viste sig at være spærret i begge spor. Det var skiltet i god tid, men ikke, at det var begge spor.

Retur til Høeghsmindevej og forsøg på at komme til motorvejen ved Jægersborgvej, men her var spærret mod København på grund af cykelløbet, så turen gik nordpå for at vende. Vi prøvede at komme på Klampenborgvej, men køen af biler var enorm, så efter en times rundtur var der én mulighed: At fortsætte, vende oppe ved Nærum - og så ind mod byen.

Det lykkedes efter en time og et kvarter at komme tilbage til Sankt Lukas og sætte damen af - og så var det lige så fortvivlet at finde tilbage til Strandvejen i Skovshoved, men efter en times tid lykkedes det også.

Er det virkelig nødvendigt at lægge en hel bydel ned kørselsmæssigt, fordi der skal afholdes et sådan arrangement?

Hvis man holdt Strandvejen lukket i et spor nordpå, kunne bilister komme mod København og så finde vej hjem ad motorvejen til Klampenborgvej. Det må kunne lade sig gøre at lægge ruten anderledes fremover, så Gentoftes borgere ikke spærres helt inde.