DEBAT: Ingen dans mellem reolerne

Villabyerne - 10. oktober 2021 kl. 11:05 Af Egon Clausen, Jægersborg Allé 7, Charlottenlund Kontakt redaktionen

Villabyerne skal roses for at støtte den demokratiske debatdag i Byens Hus i september.

Det var et virkelig godt initiativ. Her fik man indblik i kommunens måde at arbejde på, og her var der både godt og skidt på færde.

Jeg deltog således i mødet med biblioteksudvalget, og det var ikke betryggende. Til stede var det opgaveudvalg, som kommunen har nedsat for at udvide det lokale demokrati, men medlemmerne er udvalgt af kommunalbestyrelsen og er ikke repræsentative på nogen måde, så det er så som så med det demokratiske.

Det faglige niveau var heller ikke imponerende. Debatten virkede overfladisk og uvidende om basale kendsgerninger. Der var mange standardfraser, men ingen principiel diskussion af formål og fremtidsforestillinger.

At der findes en lov om folkebiblioteker, og at denne lov slår fast, at bibliotekerne skal "fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, tidsskrifter, lydbøger og andre egnede materialer til rådighed," spillede ingen rolle.

Tværtimod vakte et forslag om at indføre dans på bibliotekerne en vis jubel. Hvor pjattet har man lov til at være?

På kommunens hjemmeside kan man læse om opgaveudvalgene, men mødereferaterne er yderst sparsomme og tyder ikke på, at folkeoplysning er en hovedsag. Det bør den imidlertid være. Behovet er stort.

Verden er i opbrud, vi står i en klimakrise, der vokser dag for dag, og FN's Verdensmål kræver store omstillinger af vores levevis.

For at modvirke falske oplysninger og skadelige fantasier om hemmelige sammensværgelser og andet brokkeri er der brug for en seriøs folkeoplysning, og den får man ikke gennem dans eller andre harmløse fritidssysler.

Et biblioteksudvalg bør i stedet drøfte, hvad man i vore dage forstår ved folkeoplysning. Man bør også drøfte, om budgetterne skal ændres, så man satser anderledes ved indkøb af litteratur og ved planlægning af arrangementer. Sådanne tiltag vil være at udøve politisk ansvarlighed, men det sker tilsyneladende ikke.

Som borger i kommunen må man derfor spørge, om de siddende opgaveudvalg har den nødvendige kompetence?

Efter mødet på demokratidagen i Byens Hus har jeg mine tvivl. Denne tvivl er blevet øget, efter at jeg er blevet oplyst om, at etableringen af opgaveudvalgene har medført, at de politiske fagudvalgsmøder er reduceret fra ti til fire møder om året.

Det tyder på, at grundighed, saglighed og politisk ansvarlighed er sat til side til fordel for en populistisk fantasi om folkelighed.

Vore biblioteker udgør en enestående kilde til sand oplysning og seriøs debat. De må ikke ødelægges af muntre påhit og jagt på billig popularitet.