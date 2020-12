Dansk Folkepartis gruppeformand erklærer sin støtte til etableringen af de kommunale vagtværn, som Gentoftes borgmester i halvandet år har kæmpet for. Modelfoto: Adobe Stock

DEBAT: Indbrud må stoppes

Villabyerne - 30. december 2020 kl. 10:30 Af MF Peter Skaarup (DF), retsordfører og gruppeformand Kontakt redaktionen

Dansk Folkeparti er et lov og orden-parti. Derfor smerter det os også, at den danske politistyrke er for lille til at håndtere i teorien mindre alvorlige problemer - men i realiteten yderst alvorlige problemer som indbrud, gadeuorden, utryghedsskabende adfærd osv.

For det handler i realiteten om forskellen på et trygt og et utrygt samfund, når man som borger kan ringe og få myndighedernes hjælp - også i de på papiret "mindre alvorlige" sager.

Derfor har vi også i DF støttet Gentoftes borgmester Hans Tofts visionære forslag om et kommunalt vagtkorps, der netop kan sikre borgerne trygheden - også når det gælder de mindre sager, som et fortravlet politikorps ikke altid kan prioritere.

Jeg vil derfor forsikre om, at vi gør store fremskridt på Christiansborg, når det gælder om at sikre politisk opbakning til at etablere kommunale vagtværn, der kan stoppe gadeuorden, undersøge mulige indbrud og hjælpe befolkningen med stort og småt. Vagtværnene vil afhjælpe politiet i en travl hverdag fremover, men skal ikke være bevæbnede - men tage rapporter og gribe ind på linje med vagterne på Strøget i København, etc.

