Foto: Søren Svendsen

DEBAT: Ikke grønne men sorte partier

Villabyerne - 05. maj 2020 kl. 09:33 Af Finn Rudaizky (DF)Region Hovedstaden Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Dansk Folkeparti mener, at det er et helt forkert signal at sende ved at foreslå besparelser på 3.5 millioner kroner på miljø- og klimaområdet. Derfor stemte vi den 14/4 i Forretningsudvalget imod denne besparelse, mens selverklærede, grønne partier som Alternativet, SF, De Radikale og S stemte for at fjerne pengene på miljø- og klimaområdet. Og de "grønne" partier fik også stemmemæssig støtte af såvel Venstre som De Konservative.

Debatten om besparelser er meget anderledes end tidligere Ikke mindst, fordi partier blandt andet Venstre først stemmer for besparelser og derefter slører deres stemmeafgivning ved bagefter i offentligheden at gå ind for det stik modsatte af, hvad partiet rent faktisk stemte.

Dansk Folkeparti kæmper for renere luft på vore veje og reduceret antal dødsfald på grund af forurening. Også derfor synes vi, at det er en meget holdningsløs ide, at de "grønne" partier stemte for besparelsen på 3.5 millioner kroner. Det er kun med til at gøre miljøet værre.

Jeg har ikke fantasi til at se DF med i budgetaftale for 2021, hvis miljø-besparelsen opretholdes. Og dertil kommer vor kraftige modstand mod de samme partiers 15 millioner kroner nedskæring af busser og lokalbaner. De besparelser er usaglige men også ufolkelige. Og det vil DF ikke være med til.