Vor læser mener, vi har ladet panikken brede sig. Arkivfoto: Signe Haahr Pedersen

DEBAT: Ignorer massehysteriet, Moder Mette, og frigiv folket

Villabyerne - 27. april 2020 kl. 11:43 Af Erik Svane, Ordrupvej 107, Charlottenlund Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lider Danmark igen af massehysteri? Regelmæssigt får vi nye panikfremkaldende oplysninger om, at f.eks. dødstallet i Spanien nu er vokset til 18.000! Det giver indtryk af en tsunami.

Men hvorfor får vi aldrig besked om procentdelen vedrørende de adskillige aldersgrupper, hvilket ellers er normen for alle andre sygdomme (f.eks. kræft)?

Så vidt jeg ved, er der kun et eneste land, der har offentliggjort procenttal for aldersgrupperne, og disse bekræfter rygterne: "De fleste af Israels dødsfald fra coronavirus har været ældre mænd med andre medicinske tilstande ... kun 6 % er under 60 år, [og] gennemsnitsalderen for Israels døde var 79,8 år gammel."

Det giver et helt andet billede, hvis det viser sig, at gennemsnitsalderen af de døde skulle også i andre lande være omkring 80. De fleste inficerede overlever og bliver raske igen. I så fald, hvorfor skal hele samfundet så lukkes ned? Hvorfor skal alle sidde i husarrest? Hvorfor skal hele økonomien ødelægges?

Hvis det er muligt at stå i kø i et supermarked eller i et apotek og være ansvarlig, så skulle det være muligt at gøre det samme i en skov, på en strand, i en tøjforretning, eller på Københavns gader.

Jeg siger ikke, at alle regeringernes beslutninger er forgæves, men en borger er er voksent menneske, Moder Mette, og ikke et barn, som mangler sund fornuft.

Jamen, det er vigtigt, at vi alle skal være solidariske, protesterer man.

Men økonomien har også en humanistisk side: Kan isolationisme, husarrest og arbejdsløshed ikke føre til nød, depression, hjerteanfald, alkoholisme eller endog selvmord?

Det hverken hjælper, eller er solidarisk med de inficerede, at de raske skal deltage i at ødelægge et lands økonomi.

Tilbyd de ældre og dem med svage immunsystemer karantæne, Moder Mette, og sæt resten af befolkningen fri til at komme tilbage til initiativ og arbejde.