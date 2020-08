Der er stadig behov for Gentofte Akutklinikm og sammen skal vi nok få den bevaret, selvom nogle helst ser den lukket, skriver Andreas Weidinger (K), kommunalbestyrelsesmedlem.

DEBAT: Hvorfor skaber Enhedslisten usikkerhed om Gentofte Akutklinik?

Villabyerne - 29. august 2020 kl. 07:06 Af Andreas Weidinger (K), medlem af kommunalbestyrelsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er stadig regionsrådspolitikere, som skaber tvivl om vores lokale skadestue, og det understreger min pointe i forrige uges Villabyerne om, at vi ikke må glemme kampen for Gentofte Akutklinik.

I Villabyerne den 19. august kunne vi nemlig læse et svar til mit indlæg fra Enhedslistens regionsrådsmedlem, Torben Kjær. Her mener Torben Kjær, at der er rigeligt med hospitaler i nærheden af Gentofte og ikke én gang i indlægget giver han en forsikring om, at Gentofte Akutklinik skal bestå.

Det er jo ikke underligt, at der er hospitaler i enkelte kommuner omkring Gentofte, når der er tale om det tættest befolkede område i Danmark. Det er dog ikke et argument for, at vi skal lukke Gentofte Akutklinik, som hjælper mange borgere med stort og småt efter henvisning fra fagpersonalet hos 1813.

Da borgmesteren og jeg inden seneste kommunal- og regionsrådsvalg kæmpede mod lukningen af Gentofte Akutklinik, var det næsten umuligt at få et klart svar fra regionen. Som følge af den enormt flotte opbakning fra Gentoftes borgere lykkedes det at redde akutklinikken med en politisk beslutning.

Torben Kjær slutter sit indlæg af med en lidt malplaceret kritik af Gentoftes demokrati på trods af, at Gentoftes lokaldemokrati er bredt anerkendt som et visionært og borgerinddragende lokaldemokrati.

Faktisk er vores model med opgaveudvalg, hvor borgere og politikere samarbejder om politikudviklingen, en så god idé, at Region H selv har taget den til sig - og hvor er det bare godt!

En vigtig del af demokratiet er også, at man kan stole på de politiske beslutninger. Derfor ærgrer det mig, at Enhedslisten ikke giver en klar forsikring for, at Gentofte Akutklinik bliver bevaret. Når beslutningen om noget så vigtigt er truffet, må regionen stå ved den, medmindre noget ændrer sig radikalt. Det gælder alle partier.

Der er stadig behov for Gentofte Akutklinikm og sammen skal vi nok få den bevaret, selvom nogle helst ser den lukket.