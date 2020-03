Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Hvorfor må vi ikke selv vælge tolke? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Hvorfor må vi ikke selv vælge tolke?

Lærer Heidi Møller advarer kommunen mod at bruge tolke, der ikke er dygtige nok. Det skader integrationen

Villabyerne - 05. marts 2020 kl. 17:01 Af Heidi Møller, lærer i ViTo, Gentofte Kommune Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Jeg arbejder til dagligt som lærer i ViTo. I ViTo tager vi imod alle nyankomne elever i kommunen, og det er vores opgave at sikre, at de kommer bedst fra start i det danske skolesystem. Vi skal både lære dem dansk og lære dem om kulturen og traditioner i folkeskolen.

Vi har været i gang hele dagen og er nu på vej til skolehjem-samtale med Fatimas forældre, men vi skal lige forbi kontoret først og hente tolken.

Hverken Fatima eller hendes forældre har været i Danmark særligt længe, så der er en masse, vi skal have snakket om; legegrupper, fastelavn og en bamse, som skal med hjem på besøg - alt sammen er nyt for dem.

Det bliver hurtigt tydeligt i samtalen, at tolken ikke formår at oversætte særlig godt. Forældrene ser mærkelige ud i ansigtet, da vi fortæller, at det er fastelavn på mandag. Det virker som om, tolken heller ikke helt har styr på, hvad fastelavn går ud på. Han snakker frem og tilbage med forældrene uden at oversætte og spørger selv opklarende, om der er tale om en afslutningsfest?

Jeg må forklare, at man skal være klædt ud og giver eksempler på, hvad man kan være; Superman, prinsesse, osv. Det er først, da min kollega siger, at det er ligesom halloween, at forældrene nikker genkendende.

Heldigvis skulle vi "kun" snakke om fastelavn, men tænk hvis vi skulle have snakket om noget meget mere alvorligt og følsomt? Hvis vi ikke kan regne med at få vores budskab igennem, så bliver billig tolkning dyr.

Desværre står min oplevelse ikke alene. For omtrent halvandet år siden indgik Gentofte Kommune en aftale med et tolkefirma. Vi er nu blevet forbudt at benytte andre tolkefirmaer, og førnævnte tolkefirma kan tjene kassen, da ingen har ret til at udfordre deres monopol.

Hvorfor accepterer vi det? Det er da ikke sådan, markedet normalt fungerer - der skal da netop være forskellige udbydere for at sikre kvaliteten.

Jeg mener, at Gentofte Kommune skal ophæve sin monopolaftale med firmaet og åbne for, at vi må bruge andre firmaer, fordi den nuværende aftale forringer vores muligheder for at skabe god integration.

relaterede links