DEBAT: Hvorfor kunne Bilka holde åbent, når kirken var lukket?

Det ironiske er her, at mine kritikere som regel ikke ser det ringeste problem i, at Bilka, Føtex og Netto kunne holde åbent, mens kirkerne var lukkede.

Er det udtryk for, at "religionen" har forskubbet sig? Naturligvis ikke. Men det er udtryk for en slap holdning i dele af folkekirken, et ønske om at reducere sig selv til et almindeligt offentligt kontor. Prioriteringen var i øvrigt politisk og havde ikke skyggen af en sundhedsfaglig begrundelse.