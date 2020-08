DEBAT: Hvorfor ikke køre en ekstra runde med fejemaskinen?

Gennem nogle år er der gjort store anstrengelser for at skybrudssikre udsatte områder i Gentofte, bl.a. i området omkring Mosegårdsvej.

Efter skybruddet den 19. august har vi stadig til gode at se resultater af disse foranstaltninger. Men det er jo sikkert, fordi vi bor i den "forkerte" ende af Mosegårdevej, at vi endnu engang måtte døje med opstigende vand fra kloakkerne og vand i kælderen.

Efter et skybrud har jeg hver gang undret mig over, at kommunen ikke går efter de lavt hængende frugter. Hvorfor ikke køre en ekstra runde med fejemaskinen og få renset alle de tilstoppede kloakriste i rendestenene, som er en konsekvens af de store mængder vand fra et skybrud? Så vil der som minimum være plads til næste regnskyl.