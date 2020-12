Izabella kæmper for at rydde andre folks skrald op i naturen - her i form af en uoverskuelig mængde af guldglimmerstrimler af plastik fra fyrværkeri ved Klampenborg Galopbane. Foto: Kristina Kunz Kharazmi

DEBAT: Hvorfor fejre nytår med en byge af forurening

Fyrværkeri er et festligt og smukt syn på aftenhimmelen - men det er efterladenskaberne i naturen i dagslyset dagen efter ikke! Slet ikke når aftenens fyrværkeri har indeholdt 1000-vis af små plastik guldglimmerstrimler, som er en overordentlig forurener for flora og fauna.

Dette syn mødte for to dage siden Izabella og hendes mor ved Galopbanen på Klampenborgvej. Nogen har været fristet til lige at teste det nyindkøbte fyrværkeri - sandsynligvis solgt af forhandleren på samme sted – og desværre ’glemt’ at rydde op efter sig selv.

Det er mig en gåde, at man i år 2020, hvor miljø i den grad er på verdens dagsorden, sælger fyrværkeri, der helt overlagt efterlader tusindvis af plaststykker i naturen! Folk, som har forsøgt at rydde op efter sådan en ’festlighed’, vil vide, at det stort set er en umulig opgave.

Jeg har derfor en appel til tre forskellige målgrupper:

Til politikere: Forbyd OMGÅENDE salget af sådant fyrværkeri.

Til forhandlere: INDSTIL med det samme salget af fyrværkeri, der spreder plast i naturen.

Til forbrugere: Vær opmærksom på IKKE at købe fyrværkeri, der indeholder plaststrimler.

Hvorfor fejre en festlig begivenhed med en byge af forurening???