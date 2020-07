DEBAT: Hvorfor er det tilladt at køre 60 km/t på "Vandstrandvejen"?

Spørgsmålet skal ses i lyset af, at man nu har brugt mange ressourcer og megen tid på at gøre vejen attraktiv for gående, løbende og cyklister.

Er tidsfaktoren med i billedet? Næppe, for man vinder under et minut ved at øge farten fra 50 til 60 km/t.