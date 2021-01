DEBAT: Hvorfor er det lige, at biblioteket ikke har åbent på fuld tid?

En dag bliver verden normal igen, og så vil man atter kunne bruge Gentofte Hovedbibliotek som normalt. Og opleve koncerter som denne, hvor sangeren Bisse gæster biblioteket. Arkivfoto: Lars Sohl

Villabyerne - 28. januar 2021 kl. 10:16 Af Nina Wernberg, Kameliavej 3, Hellerup Kontakt redaktionen

Gentofte Hovedbibliotek har åbent for aflevering og afhentning af bestilt materiale hverdage fra 13-17. Der er i dette tidsrum en lang udendørs kø næsten ligegyldigt, hvornår man kommer.

Det vil sige, at man står og fryser i minimum 30 minutter, før man bliver lukket ind i varmen. Risikoen for covid er måske ikke stor på grund af de fornuftige restriktioner, men chancen for at blive forkølet, og hvis man er sårbar måske lungebetændelse, er stor.

Jeg har fuld respekt for restriktionerne og det antal, der må være i lokalet samtidigt, men hvorfor er det lige, at bibliotekerne ikke har åbent på fuld tid, så kødannelsen bliver reduceret? Får personalet ikke løn? Eller hvad er forklaringen?

Svar fra Gentofte Kommune Kære Nina Wernberg.

Jeg kan godt forstå din frustration over ikke at kunne afhente materialer på Gentofte Hovedbibliotek her i nedlukningsperioden, uden at risikere at skulle stå i kø.

Den nuværende ordning med den begrænsede åbningstid og begrænsede service skyldes, at Gentofte Bibliotekerne er midlertidigt lukkede indtil videre frem til den 7. februar grundet Covid-19-situationen. Regeringen har dog givet lov til, at vi kan tilbyde en ekstraordinær mulighed for, at man kan afhente reserverede bøger og aflevere materialer. Men myndighederne beder samtidig bibliotekerne gøre opmærksom på, at den ekstraordinære åbningstid er tiltænkt udlån og aflevering af bøger og andre materialer til forsknings- og undervisningsbrug.

Vi holder løbende øje med antallet af borgere, der anvender denne ekstraordinære mulighed, og vi forsøger løbende at justere vores arbejdsprocesser, så man ikke skal stå for længe i kø. Men da vi kun kan have tre borgere inde i selvbetjeningsområdet ad gangen grundet restriktionerne, så vil der desværre som regel være en kø her i nedlukningsperioden.

Vi glæder os alle til, at vi igen kan tilbyde vores normale service på Gentofte Bibliotekerne.

Venlig hilsen Anna Tolstrup Jensen, leder af Kultur og Bibliotek

