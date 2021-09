Der skal gennemføres en administrationsanalyse i Gentofte Kommune, mener Radikale Venstre. Foto: Jens Wollesen

DEBAT: Hvordan sikrer Gentofte sig en fortsat stærk økonomi?

Villabyerne - 26. september 2021 kl. 16:23 Af Marie Brixtofte, Anders Hartzen, Kristine Kryger, Ane Palsberg og Kasper Breinholt Bak, kandidater for Radikale Venstre Gentofte til KV2021 Kontakt redaktionen

Gentofte Kommune har som udgangspunkt en robust økonomi, som gennem en lang periode har betydet, at den har kunnet yde et højt serviceniveau på de fleste områder.

Men frem mod 2030 ser det ud til, at vi bliver 10 procent flere ældre og 3 procent flere børn. Det er skønt, at vi bliver flere i vores kommune - og især efter år med faldende børnetal - så vi kan forblive en levende by med mennesker i alle aldre. Men et stigende antal ældre og børn sætter også økonomien under pres.

Hvordan finder vi pengene til stigende velfærd, når skatten på ingen måde skal sættes op? I vores optik er der to veje at gå - som er vigtige, når man forvalter borgernes penge.

Den ene vej er at sikre os, at alle - som kan - bedst muligt holdes aktive og i job. Både fordi det kan betale sig, men også fordi vi tror på, at mennesker som udgangspunkt trives bedst ved være så selvkørende som muligt. Uanset om det handler om at investere i skræddersyede forløb til de ledige eller sundheds- og motionstilbud til de ældre, så er det afgørende at vores tilgang handler om at investere i mennesker.

Den anden vej er en større sikring af, at ydelserne leveres effektivt og med høj værdi for den enkelte. Dette kan opnås gennem en administrationsanalyse, så vi sikrer, at der altid er styr på mål og effekt af ydelserne, uanset om det er private eller offentlige leverandører.

Vi skal turde spørge os selv igen og igen, om vi gør det rigtige og om vi gør det, som giver bedst værdi for pengene. Radikale Venstre vil derfor kæmpe for, at kommunen gennemfører en administrationsanalyse, som en måde at bruge tiden nu til at forberede de udfordringer, vi vil møde i 2030. Det er det, vi kalder rettidig omhu.