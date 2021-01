Vor læser er bestyrtet over, at "mimrekortet" er steget med 50 procent. Foto: alexat25 - stock.adobe.com

DEBAT: Hvor var borgmesteren?

Villabyerne - 24. januar 2021 kl. 11:30 Af Ulrika Herlufsdatter Sabroe, Morescosvej 6, st. th., Charlottenlund Kontakt redaktionen

MOVIA har sat prisen på mimrekortet op med 50 procent - og indført spærretid på tre nye strækninger i Nordsjælland fra 17. januar.

Prisstigningen er besluttet af DOT's ( Din Offentlige Transport ) bestyrelse, der består af repræsentanter fra DSB, Metroselskabet og MOVIA.

I Villabyerne spurgte jeg borgmester Hans Toft, om han havde stemt for prisstigningen, idet han sidder som Gentofte Kommunes repræsentant i MOVIA's repræsentantskab.

Af svaret fra Gentofte Kommune / rådhuset (ikke fra borgmester Hans Toft ) må det forstås, at repræsentantskabet, og dermed borgmesteren, slet ikke deltog i beslutningen. Borgmester Hans Toft modtager årligt 50.000 kr. for sin indsats.

Gentofte Kommune / rådhuset skriver, at Rigsrevisionen kræver ens takster fra Trafikselskabet. Jeg tvivler på, at det er et lovkrav. Og jeg tvivler på, at prisstigning er Rigsrevisionens krav.

Hvorfor justerer DOT ikke til ens takster ved at sænke prisen og dermed få langt flere pensionister som kunder. Eller er DOT blot en pengemaskine?

Ps. Fra min folkepension vil den årlige udgift til transport med de 50 procent på mimrekortet stige til 3.600 kr.

Svar fra Gentofte Kommune Læserens påstande er åbenlyst forkerte. Det ved Villabyerne også, men vælger alligevel at videregive misinformationen. Som tidligere oplyst i Villabyerne har borgmester Hans Toft og Movias repræsentantskab ikke stemt for ændringerne, der - ligeledes som tidligere oplyst - er vedtaget af DOT's bestyrelse og sket som en konsekvens af et krav fra Rigsrevisionen og Transportministeriet.

Borgmester Hans Toft modtager 0 kr. i honorar for at sidde i MOVIAS repræsentantskab, men kan modtage kr. 430 i mødediæt pr. møde. Der er to ordinære møder årligt.

Svar fra DOT's sekretariatschef, Rune Jon Jensen

Ulrika Herlufsdatter Sabroe spørger i et læserbrev i Villabyerne, hvorfor DOT ikke i forbindelse med harmonisering af pensionistrabatter sænker prisen og dermed får langt flere pensionister som kunder. Det vil jeg som sekretariatschef for DOT gerne svare på.

Din Offentlige Transport - DOT - dækker al kollektiv transport på Sjælland, Lolland, Falster og Møn. I arbejdet med at gøre priser og rejseregler mere ensartede for alle pensionister i hele området har vi været i dialog med ældre- og handicaporganisationer.

DOT har efterfølgende ændret pensionistrabatten pr. 17. januar 2021. Den væsentligste ændring er, at rabatten fremover vil komme flere til gavn. De mange førtids- og folkepensionister, der bruger rejsekort 'pensionist', får 25 pct. rabat på alle rejser på rejsekort i hele DOTs område - uanset om de rejser med bus, tog eller metro.

Det er derfor ikke længere nødvendigt at købe et pensionistkort, hvis man vil have rabat som pensionist. DOT skal have de samme billetindtægter før og efter reformen. For at kunne finansiere denne rabat på pensionisters rejsekortrejser, har DOT fået 12 mio. kr. årligt i tilskud på finansloven, og prisen hæves på pensionistkortet, men så det bliver med en stigning på højst 100 kr. om måneden for nogle.

Pensionistkortet bevares på pap. Det var et stort ønske fra interessenterne, vi var i dialog med, så man ikke skal checke ind og ud. Samtidig sker der en ensartning af reglerne på tværs af DOT's område. Og inden sommer er det også forventningen, at man kan få sit pensionistkort på pap i abonnement, så man løbende får tilsendt sit nye kort direkte med posten.

Med reformen af pensionisternes priser, rabatter og rejseregler har DOT nu gennemført sidste del af den store takstreform fra 2017, der harmoniserede priser og rabatter i DOT's område efter kritik fra Rigsrevisionen.

Man kan læse mere om ændringerne på DOT's hjemmeside på dinoffentligetransport.dk/pensionist.

