DEBAT: Hvor meget skal sundhedsvæsenet og skatter roses?

Villabyerne - 15. september 2020 kl. 11:53 Af Erik Svane, Ordrupvej 107, Charlottenlund Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nu får vi atter et vidnesbyrd om et hospitalsbesøg, der ender med at sige "Jeg betaler min skat med glæde." Vi kender alle sammen ældre folk med masser af helbredsproblemer. Samtidig kender jeg en yngre veninde, som i en alder af 53 år fik en blodprop og blev lam i den halve krop.

Alle er - med rette - uhyre taknemmelige for det danske sundhedssystem, og at de intet skal - eller næsten intet - betale. På samme tid må det indrømmes, at dovne Robert og fattige Carina også er glade for, at danskerne betaler deres skatter med glæde. Og vi må ikke glemme BT''s 2019-serie 'Når lægen ikke lytter' (prøv at google Sandra Mørk Valente og Rasmus Davison).

Hvorom alting er, er sandheden ikke, at dels er en katastrofal sygdom en uhyre sjælden begivenhed, og dels går langt de fleste folk igennem livet uden at fejle alvorlige fysiske problemer? Er det så uforskammet at spørge, at hvis der nu var mindre dækning, så var skatterne også tilsvarende lavere, og så havde folk flere penge til rådighed, f.eks. til at bestemme bl.a. hvilken (billigere) private dækning, man i det tilfælde ville have, og man kunne vælge imellem flere konkurrerende selskaber både som ung og senere som ældre person?

Nu er vi nået frem til, hvad der er et tabuemne i Danmark, for så kommer Pavlov-svaret: Jamen dog, den går da aldrig! Hvad hvis en person ikke brugte sine penge på ansvarlig måde? Hvad hvis de blev snydt af disse modbydelige kapitalistiske virksomheder? Her kommer vi endelig tæt på, hvad hele venstrefløjens filosofi er baseret på (samt hvad den underviser de næste generationer i skolen).

Og dette grundlag kan resumeres i fire ord: Mistillid til sit medmenneske.