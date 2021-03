DEBAT: Hvilken betydning får affaldssortering?

Derfor er det nok en god idé at fremme vores forståelse for og accept af disse planer ved at give en grundig oplysning om, hvad der opnås gennem sorteringen. Tidligere hørte vi rygter om, at fint sorteret og afhentet affald efterfølgende igen blev blandet sammen og afbrændt eller deponeret. Hvor ender de forskellige affaldssorteringer? Hvad er økonomien heri - er der penge for kommunen i at sælge og få genanvendt sorteret affald?