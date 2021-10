Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Hver fjerde søndag bliver vi bestjålet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Villabyerne - 21. oktober 2021 kl. 12:39 Af Marie Christiansen, Gruts Allé 1, Hellerup Kontakt redaktionen

Min mand og jeg bor med vores børn her i Hellerup, ganske tæt ved Gentofte Hovedbibliotek. Det er det dejligste område, og vi har skønne naboer. Men hver fjerde søndag bliver vi bestjålet. Det drejer sig om søndag nat inden mandagens afhentning af storskrald.

Denne weekend gik det ud over min halloween-pynt. Jeg havde pyntet op til Hallo­ween - også udenfor.

Jeg havde sat et stort - og ret dyrt - skelet fast i hegnet, og flagermus hængende fra træerne i vores indgangsparti.

Et stykke derfra - godt og vel syv meter væk - henne ved siden af garagen, havde min mand stillet vores storskrald. Noget pap, en gammel klapvogn og nogle gamle krukker blandt andet skrammel.

Da jeg går ud af havelågen mandag morgen, med et barn i hver hånd, ser jeg, at vores halloween-skelet er stjålet. Væk. Det blev både børnene og jeg kede af. Er det et tilfælde? Nej, absolut ikke.

Som de fleste beboere i vores kommune formentlig har bemærket, så er der 'nogen', der har det som fast tjans at følge storskraldebilernes rute. De kører rundt natten inden storskrald og snupper det, de kan bruge. Forrige gang tog de to af vores løbehjul. De var parkeret lige foran vores havelåge, og børnenes cykelhjelme hang på styret. De var parkeret mange meter fra storskraldsbunken og var jo åbenlyst ikke skrald. Dyre ting. Jeg synes slet ikke, det er i orden. Jeg bliver allerede trist ved tanken om, at de begynder at stjæle vores kommende julepynt.

Jeg ved ikke, om det overhovedet er lovligt at tage andre menneskers storskrald - har vi ikke et organiseret system gennem genbrugspladserne til den slags?

Jeg er med på, at der kan være en vis ræson i genbrug, eksempelvis når naboen med sin treårige datter ser vores pigers gamle dukkehus stå fremme til storskrald og spørger, om de ikke må tage det. Gerne. Altid.

Men der er langt til dem, der på professionel vis kører rundt og skralder og bruger det som en dårlig undskyldning for gang på gang rent faktisk at stjæle. De stjæler ting, der helt oplagt ikke er storskrald, og det generer mig. Jeg synes ikke, det er i orden, at man skal acceptere som en del af livet at blive bestjålet hver fjerde uge her i Gentofte Kommune.

Jeg håber vi blot har været uheldige, men jeg tror desværre ikke det er tilfældet. Jeg tror, problemet er udbredt.