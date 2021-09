DEBAT: Hvem trimmer busken?

Hvordan kan det være, at dem, der har ansvaret, endnu engang ignorerer et område som Jægersborg Station - trods utallige henvendelser sidste år, hvor området først blev klippet efter henvendelse fra Villabyerne. Kan det være rigtig, at man hvert år i flere måneder skal kante sig igennem brombærbuske med torne m.m. for at komme til stationen (fortorvet er næsten på vej væk igen). Når man kommer til og fra stationen, skal man helt ud på cykelstien og gå på grund af, at volden med ukrudt og beplantning er vokset langt ud/faldet ned over den ene række fliser på fortovet.