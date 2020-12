Vor udenbys læser er taknemlig for at bo tæt på Gentofte Hospital. Arkivfoto

DEBAT: Hvem mon er dygtigst og vil glæde flest muligt?

Villabyerne - 24. december 2020 kl. 07:26

Af Steen V. Skånstrøm, Lendemosevej 6 , Nærum

Vi er så heldige at bo skønt tæt på Gentofte Hospital, især hvis vi skulle komme ud for hjerteproblemer eller lignende, hvor hurtig behandling er altafgørende. Men det er desværre min erfaring, at vi i vores Region Hovedstaden er sunket til et ulandsniveau, når det drejer sig om aldersgrænsen for bypass-hjerteoperationer. En second opinion kan i hvert fald anbefales.

For syv år siden blev jeg indlagt på Gentofte Hospital med et hjerteproblem og udskrevet med to stents og en pacemaker (som jeg kalder bodyguard) og besked om, at jeg aldrig vil kunne få en bypass-operation.

Da mine problemer på det seneste er vendt tilbage, fik jeg for otte uger siden foretaget endnu en undersøgelse på Gentofte Hospital, hvor man efter samråd med Rigshospitalets hjertekirurger meddelte mig, at jeg nu ikke kunne få en bypass-operation på grund af min alder på 84 år, hvilket ville være ensbetydende med en statistisk længere levetid på to til fem år med en dårlig livskvalitet.

Heldigvis blev jeg af en pensioneret hjertemediciner foreslået at kontakte et stort hjertehospital i Hamburg, som efter at have gennemset mine journaler med mere fandt, at de ikke kunne se noget til hinder for en bypass eller en anden løsning.

Men så kom coronaen, så jeg ikke kunne komme til Hamburg og i stedet af en meget dygtig og anerkendt dansk hjertekirurg på det tyske hospital blev henvist til Odense Universitetshospital, hvor man heller ikke var i tvivl om, at jeg på trods af min alder var egnet til en bypass-operation. Hvem mon er dygtigst og vil glæde flest muligt?

Det er nu godt tre uger siden, jeg fik min bypass-operation i Odense, og jeg kan allerede gå hurtigere og længere end før operationen.

Og tænk, så kunne det hele antagelig været undgået, hvis man for år tilbage havde vidst, hvad man i dag ved om, hvordan man er i stand til at bremse forkalkningen af kranspulsårer med mere med omkring 80 procent. Det blev i 2019 dokumenteret af Lunds Universitet og andre under en stor international konference i Japan.