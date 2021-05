Peter Loft stiller op for Liberal Alliance i Gentofte Kommune til kommunalvalget

DEBAT: Hvem kan kæmpe for Gentofte i fremtiden?

Villabyerne - 02. maj 2021
Af Peter Loft, Klampenborgvej 22, Klampenborg. Kandidat for Liberal Alliance

28. januar 2020 udtalte statsminister Mette Frederiksen (S) til Berlingske, at det ved udarbejdelse af en ny udligningsordning var et mål i sig selv at ramme kommuner som Gentofte. De rige kommuner skulle ikke kun betale mere til de fattige kommuner; det var et selvstændigt politisk motiveret ønske at ramme blandt andet Gentofte.

Sådan blev det som bekendt også. Trods en ihærdig indsats fra bl.a. borgmester Toft ramte den ny udligningsreform Gentofte særlig hårdt. Det kan næppe heller undre, at det måtte ende således. Når det er et erklæret mål for statsministeren, og hun har tilslutning fra langt de fleste kommuner og et stort flertal i Folketinget, er det begrænset, hvad selv den mest aktive borgmester kan stille op.

Resultatet er blevet et princip, hvor syv kommuner betaler til de øvrige 91! Hvor hver Gentofte-borger støtter de øvrige kommuner med 21.147 kr., mens statens tilskud til kommunerne kun udgør 14.800 kr. pr. borger i gennemsnit. Hvis udligningen kan trækkes så vidt, er der vel ingen grund til at tro, at det stopper her.

Nu forlader borgmester Toft Gentofte, så det bliver ikke ham, der i givet fald skal kæmpe på ny, hvis nogen skulle få ideen om at skærpe udligningssystemet yderligere. Hvis jeg skulle blive valgt til kommunalbestyrelsen i november, vil jeg bruge min mere end 30 års erfaring fra Slotsholmen til at søge at imødegå og afværge lignende overgreb - og forhåbentlig også kæmpe for et mere fornuftigt udligningssystem. Nu hvor vi ikke længere har borgmester Toft til det.