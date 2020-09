Toilet Paper Crisis During Coronavirus Outbreak. Woman In Mask Buying Toilet Paper In Supermarket.

DEBAT: Hvem holder øje med de unge i Fakta?

I disse tider med stigende smittetal og omfattende restriktioner i det offentlige rum, på restauranter, barer og cafeer, kunne det være en overvejelse værd, at der var nogen, der indførte særlige "besøgsrestriktioner" for Fakta på Ordrupvej. Især i tidsrummet kl. 10-14 på hverdage. Villabyernes redaktion kan, ved at kigge ud af redaktionens vinduer, ved selvsyn se, at Faktas popularitet hos Ordrup Gymnasiums elever sikkert må glæde den butiksansvarlige. Men deles glæden hos de sundhedsansvarlige i Gentofte Kommune?