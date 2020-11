DEBAT: Hvem er det, der går og stjæler planter fra Ordrup Kirkegård?

Hvem gør dog sådan noget? Jeg var ude for det samme for et par år siden, hvor jeg havde sat to store potter med perlehyacinter på graven. Og fordi jorden var frossen, kunne jeg ikke grave dem ned.

Næste gang jeg kom, var det hele væk. Denne gang tog jeg et billede (egentlig for at sende til mine søskende, som bor længere væk) med hyacinter - og nu minus de to hyacinter, men med kransen, som jeg håber får lov at blive.