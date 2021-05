DEBAT: Hvad siger eksperterne om irriterende gæs?

De mange grågæs ved Gentofte Sø er et irritationsmoment for mange, og Per Bruun Andersen, kommunalbestyrelsesmedlem for de konservative, vil gerne gøre noget ved det. Derfor inviterede han i sidste uge i Villabyerne læserne til at møde ham på plænen i Folkeparken og give ham gode ideer til, hvad man kan gøre.

Spørgsmålet er, om gæssene overhovedet er et problem, der kan eller bør løses lokalt - de slår sig jo ned både her og der, uden hensyn til kommunegrænserne.

I øvrigt ærgrer Per Bruun Hansen sig over, at problemet ikke har Folketingets bevågenhed. Det har i hvert fald Miljøstyrelsens, for jagttiden på grågæs blev i 2018 udvidet med en måned, netop for at mindske problemerne med mange grågæs på landbrugsarealer.