DEBAT: Hvad ingen fortæller dig om racisme og slaveri

Nu er Danmark, samt USA, midt i endnu et tilfælde af massehysteri.

Er det ikke på tide at holde op med 'landes dystre fortid'?! Det er ikke kun trættende; det er simpelthen forkert.

For at forstå slaveriet skal man vide, at igennem 5.000 år har den største del af menneskeheden levet i ludfattigdom.