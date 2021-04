kk

DEBAT: Hvad er meningen med Forstbotanisk Have

Villabyerne - 15. april 2021 kl. 13:28 Af Holger Hagelberg, Svejagervej 9, Hellerup Kontakt redaktionen

Jeg havde et læserbrev i Villabyerne før påske om, at vedbend vokser vildt i Forstbotanisk Have. Det afstedkom et par læserbreve ugen efter, som gav udtryk for, at læserbrev­skriverne ikke var enige i mit indlæg.

Der er åbenbart ikke helt enighed om, hvorvidt vedbend er skadelig for træerne eller ej. Når vedbend bliver meget store og omfattende, så skader de faktisk de gamle træer, fordi de begynder at dække for træets egne blade og dele, som har brug for lyset fra solen.

Man bør holde vedbend i en vis højde, måske ca. 6 meter og så klippe dem hvert år. Skovvæsenet eller myndighederne bør sørge for, at vedbenden ikke tager overhånd! Vi kan ikke have, at private personer tager sagen i egen hånd!

Det hele er jo et valg. Vil man studere vedbend eller gamle flotte træer? Hvad er meningen med Forstbotanisk Have? At man skal "forske" i vedbend?

Jeg går ud fra, at træerne i Forstbotanisk Have stadig har en værdi for de studerende, fordi den ligger mere tilgængeligt for de botanik- og skovbrugsstuderende end aboretet i Hørsholm gør.

Det er jo sådan med havedyrkning, skovbrug, og aboretpasning, at man vælger det udseende, man vil have.

Og hvis meningen er, at man skal lære forskellige vækster (træer) at kende, er der jo ikke meget grin ved, at det er vedbend, man får at se - ligegyldigt hvilket træ, man vil se!

Se billede af træer på Taffelbay Allè ved jernbanebroen, som er dækket med vedbend.

Man må spørge sig selv, hvad meningen er med det hele. Hvorfor skal vi overhovedet bevare Forstbotanisk Have, hvis træerne skal gro til i vedbend eller på anden måde sættes ud af fokus?

Vi kan måske blive enige om, at vi ikke ønsker selvtægt i Forstbotanisk Have og at vi ikke går i Forstbotanisk Have for at se på vedbend?

Redaktionel bemærkning Villabyerne bringer dette indlæg, for der skal være højt til loftet på en debatside. Men Naturstyrelsen er meget entydig, når det gælder savning i vedbend: Det er ulovligt hærværk, og man skal stoppe med det omgående. Redaktionen