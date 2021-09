Det er svært at gennemskue, hvad det er, at Gentofte får ud af Ironman, mener en læser.

DEBAT: Hvad er fordelen for Gentofte med Ironman?

Så blev det atter august og endnu en søndag med trafikale udfordringer i Gentofte og Charlottenlund, fordi den internationale forretning Ironman afvikler sit stævne i København. En hel dag er der spærret af for, at cyklister kan køre rundt i gaderne.

Det er svært at gennemskue, hvad det er, at Gentofte får ud af dette arrangement? I København er det nemt at se. Der er der marathonløb, og de mange butikker kan få en større omsætning medens, man ser løberne passere i indre by og Nyhavn, men det er ikke tilsvarende i Gentofte. Det ligner tværtimod en underskudsforretning, der spærres af, der skal ryddes op bagefter, og i en længere periode efter afviklingen ligger skiltene stadig i gaderne.

Når man tænker på, at Gentofte også lægger asfalt til cykelløb på Jægersborg Allé, hvor butikkerne har åbne, og tilskuerne kan se alt det spændende, og det er lokalt. Det giver mening. Og det er et lille område centralt om Jægersborg Allé.

Måske nogle kan kaste lys over, hvad Ironman betaler Gentofte for dette, samt den efterfølgende rengøring (flasker der ligger og papir fra gels mm). Mon ikke tiden er kommet til, at Ironman bør afvikles andre steder, der må være masser af muligheder for at cykle ud af de store indfaldsveje fe.ks. mod Køge eller lignende, hvor et enkelt spor på f.eks. Gammel Køge Landevej eller Roskildevej benyttes, der er også cykelsti?