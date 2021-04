DEBAT: Hvad bliver det næste, der skal "sorteres"?

Som herboende i tre etagers ejendom har min hustru og jeg selv nu i godt et år været pålagt at sortere vort affald i en mængde forskellige portioner.

Noget må ikke være til­snavset - for eksempel pap må under ingen omstændigheder være tilsmudset med brødkrummer, i så fald skal det anbringes i en anden beholder.

Det samme gælder for eksempel glas, som ikke må have indeholdt syltetøj, uden først at være rengjort.