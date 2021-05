DEBAT: Husk vore kæledyr - også efter corona

Coronatiden har været en trist oplevelse for os alle. Både som borgere og som samfund. Forretninger har været lukkede, og vore børn har ikke kunnet komme i skole. Mange har derfor benyttet lejligheden til at anskaffe sig kæledyr. En tur i Bernstorffs­parken viser, at der pludselig er langt flere hundeejere end for bare et år siden. Det er dejligt. Intet kan glæde og sprede varme i en familie som et kæledyr - hvad end det er en hund, en kat eller andet.

Hos os er vi en stor familie af hele fire hunde. Derfor ved jeg, at det kræver en stor indsats at have kæledyr. Og som coronaen forhåbentligt snart bliver nedkæmpet, bekymrer jeg mig for den fremtid, som de mange skønne væsener, der det seneste år er kommet til, mon går i møde. Et er jo at erhverve sig en kanin, hund eller kat i en tid, hvor børnene er hjemme og hvor det kan sikre noget adspredelse og glæde i hjemmet. Men hvad når den normale hverdag genindfinder sig? Jeg kan være bekymret for, om de mange nye kæledyrsfamilier så også husker, at de har påtaget sig ansvaret for et væsen, som kræver pleje, opmærksomhed og omsorg. At have et kæledyr er ikke kun, mens det er for sjov. Det er et ansvar, man påtager sig for livet.