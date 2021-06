DEBAT: Husk, de lukker os ned, mens de jubler

Mens de små virksomheder ligger ned økonomisk efter corona-nedlukningen, bliver vi bombarderet med, at det bare kører derudad for de danske store virksomheder - hurra for det - og danskerne har for mange kontanter stående i bankerne, så de må nu betale for at spare op, boligerne stiger og stiger, og folk tjener penge på ikke at røre en finger, især de offentligt ansatte, og det gør ondt i maven på Nationalbankens Rohde, så han næsten ikke har tid til at passe på kronen, og ustandseligt løfter Rohde pegeren, for han vil ikke have kontanter og billige huslån.