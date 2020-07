Læserbrevskribenten mener, en fair udligningsordning ville tage højde for borgernes rådighedsbeløb. Modelfoto

DEBAT: Husk borgernes rådighedsbeløb

Villabyerne - 22. juli 2020 kl. 08:24 Af Lennart Jønsson, Bakkedal 11, Hellerup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Villabyerne bragte i sidste uge et indlæg af undertegnede under overskriften 'Et mere rimeligt og dynamisk udligningssystem efterlyses'.

Af pladshensyn blev en række forhold udeladt af indlægget - dette vil i det efterfølgende blive forsøgt udbedret.

I det foregående indlæg blev der fokuseret på forskelle i, hvor effektivt en række kommuner (Gentofte, Hørsholm, Hjørring og Frederikshavn) blev drevet, og hvor konklusionen var, at de to nordjyske kommuner havde væsentligt højere administrationsudgifter per indbygger end især Gentofte.

Et udligningssystem, hvor man ud over effektiviteten også tager højde for borgernes rådighedsbeløb, kunne være med til at sikre en mere hensigtsmæssig og rimelig udligning mellem kommunerne.

Som mange måske husker, så gjorde Frederikshavns socialdemokratiske borgmester bl.a. i pressemeddelelse dateret 19. januar 2018 en dyd ud af at reklamere med, at rådighedsbeløbet i den nordjyske kommune var knap 10.000 kr. højere per måned end i mange hovedstadskommuner.

Med andre ord: Indbyggerne i Frederikshavn Kommune (og Hjørring) besidder en ganske høj beskatningsevne.

Så hvorfor skal man forgribe sig på andre kommuners skatteborgere før egne muligheder er udtømt?

I www.flytmodvest.dk vises det beregnede rådighedsbeløb per måned for en standardfamilie i en række udvalgte kommuner.

Heraf fremgår det, at der er endog betydelige forskelle - op til 15.000 kr. per måned til fordel for indbyggere i jyske kommuner - vel at mærke forskelle, som i dag altså ikke medgår i beregning af den kommunale udligning.

Hvis en kommune har dårligere nøgletal på udvalgte driftsområder end andre kommuner, og indbyggernes rådighedsbeløb er højere, så burde man korrigere (nedsætte) udligningsbeløbet.

Hermed ville en vis rimelighed og dynamik i systemet blive sikret.

Men det kommer givetvis ikke til at ske i en overskuelig fremtid. Som bekendt har Socialdemokratiet og Venstre indgået en gensidig forpligtende politisk aftale om eventuelle justeringer af udligningssystemet, som reelt indebærer, at stemmer på Venstre er pantsat til en fodslæbende venstrefløj mange år fremover.