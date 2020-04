Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Husk at ringe til Dyrenes Beskyttelse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Husk at ringe til Dyrenes Beskyttelse

Hvorfor reagerede ingen på den ulykkelige lapperdykkers situation?

Villabyerne - 04. april 2020 kl. 07:08 Af Marit Astrup, Lille Strandvej 4 A, 3 t.h.Hellerup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er mig fuldstændigt ubegribeligt, at ingen Gentofte-borger har reageret på den ulykkelige lapperdykkers situation. At de, som har set den, ikke har henvendt sig til Dyrenes Beskyttelses Vagtcentral, 1812.

Nu skal vi så læse i Villabyerne den 25 marts, at fuglen er inde i en lidelsesfuld dødskamp. Jeg finder det virkelig hjerteløst at læse, at fuglen var fundet nær bredden af Gentofte Sø. Det vil sige, at man med lidt snilde havde kunnet få fat i den?

Eller i hvert fald ringe til Dyrenes Beskyttelses vagtcentral, som kommer ud med deres grej. Jeg synes godt, at videnskabelig interesse og omsorg for miljø og fauna kan gå hånd i hånd med omsorg for enkeltindivider og aktiv indgriben der, hvor hjælpen kan gives.

Jeg læste Villabyerne en aften kl. 21 og ringede straks til Vagtcentralen, som tog sagen meget alvorligt. Fredag var de ude ved Gentofte Sø to gange. Jeg var også selv derude med kikkert og gummistøvler.

Endelig så jeg lappedykkeren ud for den nordligste af sivøerne på Lyngbyvejsiden. Den lå, som på billedet, med næbbet nede i fjerdragten og meget lavt på vandet, nærmest halvt nede i vandet.

Det så ikke godt ud. Jeg havde ingen mulighed for at nå den. Da jeg senere kom tilbage, var den væk. Givetvis gået ned. Jeg håber, det er overstået for den og at den har fået fred.

Når dette er sagt, så er jeg glad for, at der er en caretakergruppe for Gentofte Sø og at der kæmpes for at stoppe det ulovlige fiskeri, der er årsagen til de forfærdelige lidelser, som de fugle, der udsættes for efterladt fiskegrej, risikerer at blive udsat for.

Men husk nu nummeret for dyr i nød, 1812. Det er en anelse køligt blot at interessere sig for det døde dyr og slet ikke interessere sig for evt. at redde den.