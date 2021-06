Photo of young small brown canine dog with collar and leash licking and walking in park

DEBAT: Hundeejere til ulempe

Tak for klummen 'Hvalpen og jeg fandt noget dyrebart i Bernstorffsparken' (Villabyerne 5. maj) om glæden ved at have hund. Hvor må det være dejligt at bo i en kommune med så gode forhold for hunde.

Det er ikke kun af hensyn til fuglene, at hunde skal i snor. Mange borgere har haft dårlige oplevelser med hunde og føler sig utrygge, når de ser en løs hund. Jeg kender til ældre mennesker, som er holdt op med at gå tur i naturområderne på grund af løse hunde. Og børn som, hvis de er med klassen, står med hjertebanken bag pædagogen, hvis de ser en løs hund. Og mange, som er utrygge.

Et høfligt "Undskyld, er du venlig at tage din hund i snor?" ignoreres. Mange mener, at lige præcis deres hund bør undtages. Ved en lejlighed hidsede en "løs-hund"-ejer sig op. Han påstod at være ansat ved politiet og hævdede, at man gerne må have løs hund, bare man har styr på den.