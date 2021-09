Ove Lund har roser til første udgave af Gentofte Mødes, hvor han dog også lidt rigelig selvros og selvfedme. Foto: Kathrine Albrechtsen

DEBAT: Humor, viden og selvfedme...

Villabyerne - 20. september 2021 kl. 09:27 Af Ove Lund, Socialpolitisk Forum Gentofte

Gentofte Mødes, der blev afholdt i Byens Hus i fredags, var en fin oplevelse. Mange engagerede mennesker stillede op med viden og entusiasme. Spørgsmål, svar, kritiske bemærkninger og latter luftede ud i telte, lokaler og hjerner.

Afslutningsarrangementet var 'Fritz og Poul og alle os andre i reservatet' med Michael Fenger, Emilia van Hauen og Kasper Krogh i panelet og Christian Grau som meget morsom facilitator.

Der var ikke en finger at sætte på de medvirkendes indsats eller måden, mødet var tilrettelagt på, og der var gentagne opfodringer til, at salen deltog. Det gjorde enkelte. En enkelt med et skarpt spørgsmål om det meget høje antal tilbageviste ankesager. Borgmesteren var enig i kritikken og har taget konkrete initiativer til at bringe tallet ned.

Så langt så godt, men jeg sad og tænkte på, at jeg burde nævne nogle af de andre alvorlige problemer, hvor kommunen kunne yde en bedre indsats: Kan det være rigtigt, at 440 børn i Gentofte lever i fattigdomsramte familier?

Hvorfor skaffer kommunen ikke velegnede permanente boliger til de mennesker, der har søgt tilflugt i vores kommune?

Hvorfor ydes der ikke en mere intensiv indsats over for unge, børn og voksne for at reducere misbrugsproblemerne i kommunen?

En række tilsvarende spørgsmål kunne jeg have stillet, men gjorde det ikke, fordi jeg blev grebet af min indre "borgerskabets diskrete charme". Jeg ville ikke ødelægge den gode stemning, hvor vi alle endnu engang kunne nyde at høre til de privilegerede og klappe os selv på skulderen for de store ofre, vi yder til landets øvrige kommuner.

Emilia von Hauen nævnte under debatten, at "noblesse oblige", dvs., at man, ifølge Dansk Ordbog, "har en moralsk forpligtelse til at udvise en dannet adfærd eller være et godt eksempel for andre, når man tilhører adelen eller har en høj position inden for et område." Dette burde ligge os Gentofte-borgere på sinde i stedet for den selvfede lobhudling, som vi excellerer i.