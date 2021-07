DEBAT: Hovedtørklæde eller ej

Desuden er der en gevinst ved at bære dem, da man kan have svært ved at opdage diverse antal dobbelthager, som kan indfinde sig hos de lidt overmodne kvinder, der jo findes alle vegne på Jorden.

Nu bliver den mandlige gruppe med etnisk baggrund beskyldt for at tvinge sine kvinder til at gå med hovedtørklæder for at skjule deres smukke, mørke hår for sexglade mænds griske øjne, mens man overser de unge kvinders rødlakerede negle, sminkede øjne og læber - for ikke at glemme de stramme jeans og højhælede sko, der giver hofterne en vuggende rytme.