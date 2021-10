Et overfald for nylig på Ordrup Station har fået flere politikere til tasterne. Deres indlæg er denne skribent kritisk over for. Foto: Kathrine Albrechtsen

DEBAT: Hold jer nu bare nogenlunde til fakta

Villabyerne - 11. oktober 2021 kl. 15:29 Af Hans-Georg Nielsen, Marievej 8, Hellerup Kontakt redaktionen

Villabyerne har på det seneste bragt et par indlæg om det yderst alvorlige overfald på en 21-årig mand den 10. september på Ordrup Station.

Det ene indlæg er skrevet af Dansk Folkepartis retsordfører og det andet af Nye Borgerliges formand i Gentofte.

De to konkurrerende partier giver den sandelig fuld gas i deres indbyrdes kamp om stemmerne.

Peter Skaarup frygter, at Taliban er ved at tage magten i Danmark og vil "slå hårdt ned på enhver form for livsglæde", og NB's formand oplyser, at voldskriminaliteten har været stigende gennem de seneste årtier.

Det er trods alt nok de færreste, som frygter, at Taliban står klar til at afsætte regeringen og opløse Folketinget, og NB's formand kan anbefales et besøg på Det Kriminalpræventive Råds hjemmeside. Her kan begge skræmte læserbrevsskribenter læse, at volden i Danmark både i antal og karakter har været stabil gennem de seneste 30 år.

Ifølge Villabyernes artikel den 13. september om overfaldet var den ene af de to voldsmænd af "anden etnisk herkomst end dansk".

Både DF og NB har det som bekendt ret skidt med udlændinge, især fra "muslimske, arabiske og afrikanske lande med voldskulturer, der ikke hører til hos os". Denne temmelig generaliserende holdning kan man så være enig eller uenig i, men det er bestemt ikke urimeligt at bede de to partiers repræsentanter om at holde sig bare nogenlunde til fakta.

Og lige en ting mere. I Villabyernes vilkår for debat står blandt andet: "Du må ikke skrive indlæg med racistiske eller injurierende kommentarer", og redaktionen opfordrer til en ordentlig tone.

Jeg mener, at de to indlæg kan give anledning til en overvejelse om, hvilke metoder man kan bruge i den benhårde vælgerjagt - og få offentliggjort.