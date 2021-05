Per Bruun Andersen på mælkekassen - og et par knap så fotoglade borgere, lader det til. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Her er en løsning på problemet med gæs ved søen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Her er en løsning på problemet med gæs ved søen

Villabyerne - 29. maj 2021 kl. 11:55 Af Per Bruun Andersen (K), medlem af kommunalbestyrelsen Kontakt redaktionen

På baggrund af mit indlæg forrige uge blev der afholdt debatmøde om gæs ved Gentofte Sø, på den store plæne foran Kløckershave. Der var ankommet en del flere gæs end debattører. 12 personer trodsede det kedelige vejr.

Der var personer, der synes, der er for mange gæs, og der var personer, der synes, at gæs har lige så meget ret til at være der. Også en repræsentant fra Skov- og Naturstyrelsen, der kunne faktatjekke mit oplæg og diskussionen.

Vi fik styr på nogle fakta om, hvad gæssene gør ved søen. For sandheden er, at de ikke gør nogen skade. Men i det antal de er, er det svært at bruge parken, legepladser og de store græsarealer til det rekreative, de er beregnet til.

Der er faktisk ikke meget, vi kan gøre ved dem. De er ikke skadevoldende vildt og må derfor ikke jages bare fordi vi synes, der er for mange. Der er heller ikke en ændring af reglerne i sigte.

Det kræver derfor, at vi tænker anderledes. Et af de bedste forslag, og nok det eneste brugbare er, at vi gør noget ved spisekammeret. Gæs lever af græsplænen, så hvorfor ikke lave den om. Det er utrolig vigtigt, at vi er med til at skabe en øget biodiversitet og mere vild natur. Blive "vild med vilje". Tiden er løbet fra de store plæner.

Hvis vi derfor vælger at lave de store græsarealer ved søer og moser om til blomsterenge, ønsker gæs ikke at yngle i så stort antal, og vi får en smuk natur i stedet. Det er da en win/win. Det vil jeg gerne kæmpe for.

For at bevare det rekreative, kan man evt. lave græsøer til ophold, så vi kan sætte os der og nyde omgivelserne, blomsterne og sommerfuglene i fred med et tæppe og en picnickurv.

Tak til de fremmødte.