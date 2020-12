Gentofte-borger Jep Loft ærgrer sig over den nyeste tilbygning til Øregård Gymnasium. Privatfoto

DEBAT: Hensynsløst skolebyggeri - Lad os håbe, at modernismens tid snart er omme

Af Jep Loft, formand for Arkitektur­oprøret, Parkovsvej 15, Gentofte

Hver gang, jeg kører ad Gersonsvej forbi min gamle skole, Øregård Gymnasium, ærgrer jeg mig over den nyeste tilbygning.

Idéen med den må have været at bygge noget, der passer så dårligt til den enestående gamle skolebygning som overhovedet muligt.

Jeg forestiller mig, at gamle elever fra Ordrup Gymnasium og Taarbæk Skole må have lignende følelser, når de ser de utilpassede tilbygninger, som disse to skoler er blevet belastet med.